Эксперты предупредили о приближении восьмой волны пандемии ковида в Японии

В самой северной префектуре Хоккайдо уровень заражений приближается к пиковым показателям седьмой волны, с которой страна столкнулась летом, пишет газета Mainichi

ТОКИО, 5 ноября. /ТАСС/. Япония может вскоре столкнуться с очередной, восьмой по счету, волной пандемии ковида, поскольку число заразившихся снова начинает расти, преимущественно в более холодных северных регионах. Об этом со ссылкой на мнение экспертов пишет в субботу газета Mainichi.

Так, по их подсчетам, в самой северной префектуре Хоккайдо уровень заражений приближается к пиковым показателям седьмой волны, с которой Япония столкнулась минувшим летом. В целом же, по данным правительства, число заразившихся на 100 тыс. населения за последнюю неделю выросло во всех 47 префектурах Японии.

По мнению профессора Токийского медицинского университета Ацуо Хамады, повышенное число заражений с приближением зимы может быть вызвано тем, что люди реже проветривают помещения, когда на улице холодно, и это повышает риск заражения в людных местах.

Правительство призывают людей активнее вакцинироваться, чтобы приготовиться к очередной волне. Вместе с тем, по данным властей, по состоянию на 4 ноября от омикрон-штамма привились лишь 5,9% жителей Японии. Вакцинация от этого штамма началась в стране 20 сентября.

По некоторым оценкам, лишь за время восьмой волны около 8 млн человек могут заразиться коронавирусом в Японии, где с момента начала пандемии числа заразившихся составляет около 22,6 млн. Результаты моделирования, проведенного профессором Киотского унивреситета Хироси Нисиурой, показали, что за период с 10 октября по 28 февраля число заразившихся составит ориентировочно 8,44 млн человек.

За последние сутки, по данным местных властей, коронавирусом заразились свыше 74 тыс. человек. Пиковые значения во время седьмой волны ковида достигали 250 тыс. заразившихся в сутки.