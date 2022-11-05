В Мелитополе вернули на прежнее место памятник Ленину

Памятник выглядит, как и раньше, изменилось только оформление постамента

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Памятник Владимиру Ленину, который был демонтирован в Мелитополе в 2015 году, возвращен на прежнее место.

Как передает корреспондент ТАСС, монумент установлен на прежнем месте - на пересечении улиц Гетманская и Михаила Грушевского. Памятник выглядит, как и раньше, изменилось только оформление постамента. У его подножия лежат живые цветы.

Как сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, восстановление монумента было инициативой местных властей. "Это памятник, который украинские власти демонтировали тогда, его восстановили, он находился в неприглядном состоянии. Он был установлен сегодня, это сделали городские власти", - сказал он.

Памятник Ленину был установлен в Мелитополе в 1949 году на месте прежнего монумента, который был уничтожен во время Великой Отечественной войны. После госпереворота на Украине в 2014 году и объявления так называемой кампании по декоммунизации памятник был демонтирован в 2015 году по решению горсовета.