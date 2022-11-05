В Ингушетии завершат сезон уборки берегов у реки, где водится царская форель

Субботник состоится 12 ноября в формате экофестиваля

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Всероссийская акция "Вода России" по уборке от мусора берегов рек пройдет у реки Ассы в Ингушетии 12 ноября, она завершит сезон уборок 2022 года. Об этом сообщили ТАСС в субботу организаторы.

"В Ингушетии нет таких крупных рек, как Волга или Днепр, но есть небольшие горные реки Асса и Арамхи. Воды их стремительные, берега крутые, так как они начало свое берут в горах, от маленьких родников. В этих реках водится редкая рыба - царская форель, которая может жить только в очень чистой пресной воде. Мы стараемся сохранить свою природу в первозданном виде. Это важно, что именно молодое поколение озабочено сохранением окружающей среды. Я уверен, будущее нашей республики в надежных руках", - заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, чьи слова приводятся в сообщении.

Мероприятие пройдет в формате экофестиваля. Перед началом субботника добровольцев ждет лекция о раздельном сборе мусора и ответственном отношении к отходам, после уборки - "зеленые" мастер-классы и еда. В уборке запланировано участие заместителя министра природных ресурсов и экологии России Сергея Анопренко, главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, директора Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России и лидера акции "Вода России" Ильи Разбаша. Жители республики не первый год активно принимают участие в акции "Вода России" и регулярно организуют своими силами экологические субботники. С каждым разом все больше участников присоединяется к этому движению: в 2021 году в уборке в Ингушетии приняли участие 152 тыс. волонтеров - почти каждый третий житель республики.

Акция "Вода России" признана одной из крупнейших экологических инициатив в стране. Уже девятый год она собирает жителей страны для участия в субботниках, объединив более 8 млн людей из 85 регионов. Волонтеры очистили 10,3 тыс. водоемов, а количество собранных в этом году отходов превышает 150 тыс. кубометров. К уборке "Вода России" может присоединиться любой желающий, также можно организовать и свое мероприятие, получив поддержку на сайте берегдобрыхдел.рф. В 2021 году к уборкам присоединились рекордные 1,1 млн человек, в 2022 году, возможно, удастся превзойти достижения прошлого года. Окончательные итоги будут подведены 5 декабря, в День добровольца.