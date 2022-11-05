В Азербайджане восстановили доступ в TikTok

Служба электронной безопасности призвала граждан страны, размещая публикации в социальных сетях, соблюдать требования законодательства

БАКУ, 5 ноября. /ТАСС/. Временное ограничение доступа в социальную сеть TikTok снято в Азербайджане. Об этом сообщила в субботу Служба электронной безопасности при министерстве цифрового развития и транспорта республики.

"С 18:00 (17:00 мск - прим. ТАСС) 5 ноября устранено введенное на территории Азербайджана временное ограничение на деятельность социальной сети TikTok", - говорится в сообщении.

Служба призвала граждан страны, размещая публикации в социальных сетях, соблюдать требования законодательства Азербайджана, а также правила и условия, установленные администрациями соцсетей.

Доступ в TikTok на территории Азербайджана был заблокирован 14 сентября 2022 года в рамках борьбы с дезинформацией и разглашением военной тайны.