В Каховке захоронили останки советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны

Капсулы с личными номерами погибших для опознания опознали на Кубань

ХЕРСОН, 5 ноября. /ТАСС/. Останки двух советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны и обнаруженные в пятницу, торжественно захоронили на Алее Славы в Каховке в Херсонской области. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Каховского района.

"В Каховке на Аллее Славы с почестями захоронили останки двух бойцов, отдавших свои жизни за свободу города во время Великой Отечественной войны, которые были найдены вчера, 4 ноября, во время строительных работ на улице Набережной. Салютная группа произвела три выстрела. Героев проводили в последний путь как и положено со всеми воинскими почестями", - говорится в сообщении.

Солдатские смертные медальоны - капсулы с личными номерами павших - передали в поисковый отряд в Краснодарский край для опознания и для изготовления мемориала, а также для последующей передачи их в Каховку.

Сильные бои на Херсонщине на каховском направлении в годы войны развернулись летом 1941 года во время обороны сил Южного фронта Красной армии против наступающей немецкой группы армий "Юг", а также зимой 1943 года при наступлении русских войск на южный участок германского Восточного фронта, оборонявшегося группой армии "Юг".