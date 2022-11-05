Ученики более 80 школ создадут книгу о городах России

В нее войдут рисунки, фотографии и рассказы детей о родных городах

ВОЛГОГРАД, 5 ноября. /ТАСС/. Книгу о городах России, созданную школьниками, выпустят в начале 2023 года благодаря грантовой поддержке Росмолодежи. В проекте "Всероссийская книга города" участвуют более 80 школ разных регионов России, сообщила ТАСС в субботу куратор проекта, учитель географии школы "Поколение" Волгограда Анна Астахова.

"Мы [педагоги волгоградской школы "Поколение"] запустили проект, который называется "Всероссийская книга города". Подали заявки 111 городов: от Калининграда до Уссурийска и Владивостока. У нас есть представители Республики Крым и ЛНР. Сейчас в проекте активно участвуют 86 городов. Мы получили грант на печать книги от Росмолодежи. В этой книге будет собрано по три странички каждого города. Выпуск книги планируется в январе-феврале 2023 года", - сказала собеседница агентства, добавив, что в проекте участвуют как частные, так и государственные школы.

Она отметила, что в книге будут собраны рисунки, фотографии, рассказы школьников о своих городах. Каждая школа, участвующая в проекте, бесплатно получит свой печатный экземпляр, также "Книга города" будет создана в электронном виде. Кроме того, на страницах издания напечатают QR-коды, по которым можно посмотреть не вошедшие в книгу информационные продукты, созданные ребятами.

Проект также предусматривает образовательные туристические поездки его участников: школьные команды будут ездить друг к другу в гости или путешествовать по городам России онлайн. Помимо этого, ученики выполнят ряд заданий от организаторов, которые оценят в ходе открытого голосования. Команды трех школ, набравшие наибольшее количество баллов по его итогам, весной следующего года бесплатно посетят фестиваль в Волгограде "Я город читаю, как книгу", а также получат денежные призы.