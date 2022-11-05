Животных из зооуголка в Херсоне вывезут в Крым

По словам директора парка "Тайган" Олега Зубкова, их вернут по завершении военных действий

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Животных из зооуголка в Херсоне, которым грозит опасность, вывезут в Крым в парк "Тайган", сообщил в субботу директор парка Олег Зубков в своем видеообращении.

"Наша миссия связана с распоряжением врио губернатора Херсонской области Сальдо Владимира Васильевича об эвакуации животных из зооуголка, который расположен в Херсоне на острове Потемкин в парк львов "Тайган". Группа животных небольшая, но тем не менее им грозит здесь опасность", - сказал Зубков.

Директор парка отметил, что в "Тайгане" есть материально-техническая база для того, чтобы обеспечить перевозку животных и их содержание в парке. Это временная мера, добавил Зубков. "Как только пройдут активные военные действия и зоопарки будут восстанавливаться, конечно мы животных готовы вернуть в их вольеры", - подчеркнул он.

По словам Зубкова, сотрудники парка готовы продолжить принимать животных и из других территорий. "Мы готовы откликнуться на любой призыв жителей или администраций, где только нужна профессиональная помощь нас, как зоологов, зоотехников, которые могут оказать помощь либо на месте, либо путем эвакуации, мы готовы это делать", - добавил он.

18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. 31 октября он объявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра в левобережной части региона. В расширенную зону эвакуации вошли территории Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.