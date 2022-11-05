Вильфанд предупредил москвичей о "техногенной гололедице"

Прогноз составлен на 6 ноября

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Жители Московского региона могут столкнуться с "техногенной гололедицей" на дорогах 6 ноября: осадки тают под теплом выхлопных труб, затем замерзают, когда поток машин ослабевает. При этом в понедельник уже прогнозируется природная гололедица, сообщил ТАСС в субботу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Естественных условий для гололедицы нет, но в воскресенье на отдельных участках трассы может наблюдаться "техногенная гололедица". Например, выпало 0,1 мм снежка. Это пустяки, но оживленная трасса прогревается за счет выхлопных труб автомобилей, и он подтаивает, а затем интенсивность потока машин становится меньше, он опять подмерзает", - сказал он.

По словам Вильфанда, условия для "настоящей гололедицы" появятся в столичном регионе 7 ноября. "Она уже будет естественной, природной, так как прогнозируются осадки, температура около нуля градусов плюс ветерок", - отметил метеоролог.