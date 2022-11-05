Площадь самого большого в России сада фундука увеличат до 2 тыс. га

Работы проведут до конца года

МАХАЧКАЛА, 5 ноября. /ТАСС/. Площадь самого большого в России сада фундука в Сулейман-Стальском районе Дагестана в 2022 году увеличится до 2 тыс. га, что в два раза больше чем в 2021-ом. Для привлечения специалистов, на базе предприятия планируют создать центр развития садоводства и передовых аграрных технологий, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Сегодня площадь садов, заложенных ООО "Полоса", составляет почти 1,6 тыс. га, с учетом осенних посадок этого года достигнет 2,6 тыс. га. Из них более 2 тыс. га придутся на один только фундуковый сад", - цитирует пресс-служба первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона Шарипа Шарипова.

По его словам, для реализации подобных масштабных проектов нужны специализированные кадры. На базе предприятия планируют создать Центр развития садоводства и передовых аграрных технологий. Директор предприятия планирует заключить соглашения для обучения специалистов с ведущими российскими вузами. Кроме того, специалистов аграрной отрасли планируют направить для повышения квалификации на практику и обучение за рубеж с установлением стипендиальных доплат.

Закладка сада фундука в Сулейман-Стальском районе Дагестана началась осенью 2019 года, когда были заложены первые 150 га. В 2021 году площадь сада увеличили до 1 тыс. га. Помимо фундука, ООО "Полоса" занимается выращиванием и хранением яблок, груш, черешни, слив, винограда, хурмы, киви, гранат, грецких орехов, миндаля и каштана.