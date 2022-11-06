В Москве и Санкт-Петербурге ожидается аномальное тепло

Температура может подняться до плюс 9 градусов

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Наступление зимы в Москве и Санкт-Петербурге откладывается из-за потепления. Температура в этих регионах будет выше климатической нормы в ближайшие дни, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В последние дни среднесуточная температура опускалась ниже нуля градусов в Москве. Такой переход ассоциируется с наступлением зимы, если он устойчив, но она пока что откладывается, ожидается заметное потепление. В понедельник днем температура повысится до 2-4 градусов, во вторник - уже до 4-6 градусов, в среду - до 5-7 градусов, по области - даже до 9 градусов. Такой температурный фон выше нормы на 3-5 градусов", - сообщил он.

По информации Гидрометцентра, днем в четверг и пятницу в Москве и Подмосковье ожидается 3-8 градусов тепла. "Отрицательных ночных температур тоже не прогнозируется, начиная со вторника", - отметил метеоролог.

Вильфанд рассказал, что в Санкт-Петербурге зима тоже не планируется в ближайшую неделю. "В Питере потепление начнется уже в воскресенье, а ко вторнику температура днем будет повышаться уже до плюс 7-9 градусов. Вся рабочая неделя будет выше нормы 3-6 градусов", - сообщил он.

По данным Гидрометцентра, в среду днем в Санкт-Петербурге прогнозируется 6 градусов тепла, в четверг - 7 градусов тепла, в пятницу - 9 градусов тепла.