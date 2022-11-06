В Коми ввели дополнительные меры поддержки для семей мобилизованных

В частности, им полностью компенсируют плату за детский сад, также дети военнослужащих получат бесплатное питание в образовательных учреждениях

ТАСС, 6 ноября. Бесплатное питание в образовательных учреждениях будет предоставлено детям из семей мобилизованных жителей Республики Коми, также семьям полностью компенсируют родительскую плату за детский сад, следует из документа, опубликованного на официальном портале правительства Республики Коми.

"Установить для членов семей военнослужащих следующие дополнительные меры социальной поддержки: обеспечение обучающихся 5-11 классов в государственных общеобразовательных организациях, государственных профессиональных образовательных организациях <...> бесплатным питанием. <...> Компенсацию родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования", - говорится в документе.

Размер компенсации родительской платы составит 100%. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки начинается не ранее чем со дня начала участия мобилизованного в специальной военной операции или отъезда в место сбора. Дополнительные меры поддержки будут предоставляться в беззаявительном порядке на основании имеющихся у госорганов и учреждений сведений.

До 21 октября всем мобилизованным из Коми были выплачены единовременные региональные выплаты в размере 100 тыс. рублей. За счет республиканского бюджета закупается также обмундирование и снаряжение. По согласованию с Минобороны России в комплекты вошли бронежилеты и другие средства защиты, утепленные спальные мешки, сапоги, войлочные берцы на резиновой подошве от Выльгортской сапоговаляльной фабрики, термобелье и другие вещи, необходимые для службы в полевых условиях, отметил глава Коми Владимир Уйба.

В ходе частичной мобилизации из республики было призвано около 1 тыс. человек.