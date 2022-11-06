В Берлине возбудили более 700 уголовных дел в отношении экоактивистов

Вынесено более 240 постановлений о привлечении к уголовной ответственности, отметила Франциска Гиффей

БЕРЛИН, 6 ноября. /ТАСС/. Свыше 700 уголовных дел возбуждено в Берлине в отношении защитников окружающей среды, акции которых приводили к нарушению работы наземного транспорта. Об этом сообщила бургомистр столицы Франциска Гиффей в опубликованном в субботу вечером интервью газете Bild am Sonntag.

"В Берлине возбуждено более 700 уголовных дел в отношении климатических активистов, из которых прекращено только одно", - сказала Гиффей. По ее словам, вынесено более 240 постановлений о привлечении к уголовной ответственности. "Жернова господни мелют медленно, но верно. Должное наказание последует", - заверила бургомистр.

В понедельник два человека взобрались на дорожные указатели, вынудив полицию перекрыть движение автотранспорта на участке дороги. В образовавшейся на этой и соседних улицах пробке застряли десятки автомобилей, включая машины экстренных служб, направлявшиеся на помощь пострадавшей в ДТП велосипедистке. Промедление скорой помощи стоило ей жизни.

Участникам акции грозит лишение свободы сроком до одного года или денежный штраф. Им инкриминируется создание помех оказанию первой помощи.