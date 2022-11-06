В РАН заявили о замещении доминирующих в РФ видов коронавируса вариантами BQ.1 и "цербер"

Этот процесс не будет проходить так же молниеносно, как смена в циркуляции штамма "дельта" на "омикрон", сообщил вирусолог Александр Лукашев

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Варианты штамма коронавируса "омкирон" BQ.1 и BQ.1.1 ("цербер"), вероятно, заместят доминирующие в России варианты BA.4 и BA.5 омикрон-штамма. Вместе с тем, этот процесс не будет проходить так же молниеносно, как смена в циркуляции штамма "дельта" на "омикрон", сообщил ТАСС вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Лукашев.

"Да, это весьма вероятно [замещение в циркуляции BA.4 и BA.5 на BQ.1 и BQ.1.1], хотя этот процесс будет не такой эффективный, не такой молниеносный, как замена "дельты" на "омикрон" в феврале этого года", - сказал он.

Лукашев заметил, что замещение "с большой вероятностью" произойдет в течение нескольких месяцев, но это "не вопрос недель".

О выявлении в РФ геновариантов "омикрона" BQ.1 и BQ.1.1 стало известно в октябре. Как сообщили 1 ноября в пресс-службе Роспотребнадзора, в базу VGARus внесены шесть образцов подварианта BQ.1, в свою очередь, новые сиквенсы BQ.1.1 в нее не депонировались.