6 ноября, 03:58

В Иркутске пять самолетов не смогли приземлиться

Их направили в Улан-Удэ

ИРКУТСК, 6 ноября. /ТАСС/. Пять самолетов авиакомпаний S7 и ПО "Космос", в том числе из Москвы и Дальнего Востока, которые должны были приземлиться в аэропорту Иркутска в воскресенье, направлены в республиканский центр Бурятии - Улан-Удэ, следует из данных на онлайн-табло иркутского аэропорта.

Как уточняется на нем, в Улан-Удэ направлены самолеты S7 из Москвы, Владивостока, Хабаровска и Якутска, а также воздушный борт ПО "Космос", следовавший из Томска. Кроме того, задержаны рейсы из Читы, Новосибирска и Красноярска.

По данным онлайн-табло, в Иркутске наблюдается плотный туман. 

Теги:
РоссияИркутская областьБурятия
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