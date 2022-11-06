В Белгородской области продлили до 21 ноября высокий уровень террористической опасности

В регионе также продлили действие запрета на запуск петард, фейерверков и салютов

ТАСС, 6 ноября. Власти Белгородской области продлили до 21 ноября высокий (желтый) уровень террористической опасности, сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье губернатор региона Вячеслав Гладков.

"До 21 ноября на территории Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан", - написал он.

По его словам, также на две недели продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.

Высокий уровень террористической опасности ввели в Белгородской области, граничащей с Украиной, 11 апреля и продлевали несколько раз. С начала специальной военной операции фиксировали неоднократные случаи обстрелов приграничных территорий региона со стороны Украины.