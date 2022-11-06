Синоптики прогнозируют снег в Московском регионе 7 ноября

В остальные дни на следующей неделе осадки будут небольшими и преимущественно в виде дождя, так как ожидается потепление

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Небольшой снег выпадет в столичном регионе 7 ноября. В последующие дни недели снега не ожидается в связи с потеплением, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее метеоролог сообщил, что наступление зимы в Москве и Санкт-Петербурге откладывается. Температура в этих регионах будет на 5-6 градусов выше климатической нормы в ближайшие дни.

"В понедельник начнутся осадки, местами они будут даже умеренные - снег, мокрый снег, дождь. Снегопада не будет, но все-таки", - рассказал он.

По словам Вильфанда, во вторник и последующие дни недели, в связи с потеплением, осадки будут небольшими и преимущественно в виде дождя.

"К пятнице - во второй половине дня в четверг осадки уже прекратятся совсем, скорее всего. Вероятность большая, так как заметно начнет подрастать давление", - сказал метеоролог.