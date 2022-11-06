В ДНР встретили 15 освобожденных из украинского плена военнослужащих

Военные встретились с родными, а также с врио главы республики Денисом Пушилиным в городе Амвросиевка

АМВРОСИЕВКА /ДНР/, 6 ноября. /ТАСС/. Вернувшиеся из украинского плена 15 военнослужащих из Донецкой Народной Республики (ДНР) прибыли в город Амвросиевка, где встретились с родными. Еще четверо военнослужащих из республики пока находятся в госпитале, сообщила журналистам омбудсмен ДНР по правам человека Дарья Морозова в воскресенье.

"Из общего формата 107 на 107 нам удалось освободить 19 военнослужащих [из] ДНР. Из них сейчас здесь 15 человек, четыре человека остались в госпитале, поскольку они нетранспортабельны. В следующую поездку мы их обязательно заберем. Сейчас ребята отправятся в госпиталь на медицинское обследование, после чего будут отправлены на реабилитацию", - сообщила Морозова.

На встречу приехал врио главы ДНР Денис Пушилин. "Рад, что удалось вернуть ребят, которые оказались в самых сложных условиях, потому что мы знаем - оказаться в украинском плену всегда чревато. Главная задача для нас, как обычно, - всех вытащить. Сейчас восстанавливайтесь, приходите в порядок", - обратился Пушилин к военнослужащим.

В Минобороны РФ 3 ноября сообщили журналистам о возвращении из украинского плена 107 российских военных, которым грозила смертельная опасность. Пушилин, анонсируя обмен, указывал, что в ДНР и ЛНР вернутся 65 человек.

Предыдущий обмен пленными состоялся 29 октября. Как сообщали в Минобороны России, в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 50 российских военнослужащих.