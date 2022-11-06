В Одессе установили ограждение вокруг памятника Екатерине II после случаев вандализма

Памятник не раз обливали краской, оставляли различные надписи у подножия постамента

КИЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Ограждение установлено в Одессе после случаев вандализма вокруг памятника российской императрице Екатерине II, по приказу которой этот город был основан в 1794 году. Об этом сообщает украинское издание "Страна" в воскресенье.

Издание публикует видео, на котором показано, что памятник огражден забором.

В последнее время вандалы регулярно оскверняют этот памятник. Его не раз обливали краской, оставляли различные надписи у подножия постамента.

В субботу власти Одессы сообщили, что жители города в специальном приложении "Социально активный гражданин" проголосовали за демонтаж памятника императрице. Теперь этот вопрос должен быть вынесен на обсуждение ближайшей сессии депутатов городского совета. В свою очередь мэр Одессы Геннадий Труханов поддержал демонтаж и сообщил, что уже обратился к профильной комиссии горсовета с просьбой провести заседание и подготовить соответствующий проект решения.

Власти украинских городов в рамках кампании по тотальной дерусификации активно сносят памятники и переименовывают топографические названия, связанные с Россией.