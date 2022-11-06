Студенты НовГУ с нового учебного года получат дополнительную финансовую поддержку

Выплату в размере не менее 20 тыс. рублей будут каждый месяц получать обучающиеся по укрупненной группе направления подготовки "Образование и педагогические науки"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 ноября. /ТАСС/. Новую меру поддержки в виде ежемесячной выплаты в 20 тыс. рублей для студентов педагогических специальностей Новгородского государственного университета запустят со следующего учебного года в Новгородской области. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Андрей Никитин.

"Со следующего учебного года у нас планируется введение дополнительной меры материальной поддержки в виде выплаты не менее 20 тыс. рублей ежемесячно для обучающихся в НовГУ по укрупненной группе направления подготовки "Образование и педагогические науки", - рассказал глава региона.

Как сообщало министерство образования Новгородской области ранее, с 1 сентября этого года молодым педагогам региона предоставляются дополнительные меры социальной поддержки в виде ежемесячных выплат по 10 тыс. рублей в течение трех лет - для тех, кто работает в сельских школах и малых городах. Также предусмотрена компенсация проезда, а для будущих педагогов по целевому обучению учреждены областные стипендии.

Также в регионе реализуется приоритетный региональный проект "Развитие профильного образования в Новгородской области". Во всех школах области организовано профильное обучение в 10-11-х классах. С 1 сентября открыто 10 профильных психолого-педагогических классов и десять медицинских классов, а до 2024 года планируется открыть 19 психолого-педагогических классов.