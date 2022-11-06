Московскую неделю интерьера и дизайна посетили более 170 тыс. человек

Предприниматели заключили во время мероприятий недели соглашения на общую сумму 5,6 млрд рублей

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Участниками выставочной, деловой и обучающей программ первой Московской недели интерьера и дизайна стали более 170 тыс. человек, а сумма заключенных между предпринимателями соглашений, включая международные, достигла 5,6 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Мероприятия Московской недели интерьера и дизайна посетили уже 173 тыс. человек. С одной стороны, это презентация возможностей отрасли для широкой аудитории, а с другой - площадка для взаимодействия бизнеса. Как российского, так и международного. Предприниматели расширяют здесь деловые связи и подписывают новые контракты. На данный момент заключены договоры на сумму 5,6 млрд рублей", - сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Отмечается, что ключевыми площадками Московской недели интерьера и дизайна стали павильоны №55 и №57 на ВДНХ и "Цифровое деловое пространство" на Покровке. В общей сложности задействовано 86 столичных локаций, в том числе музеи и торговые центры. В деловую программу Московской недели интерьера и дизайна вошло более 100 событий в разных форматах. В них участвуют свыше 270 спикеров, среди которых эксперты отрасли и представители компаний из дружественных России стран - Китая, Индии, Турции, Вьетнама, Казахстана и других.

Одним из самых заметных мероприятий деловой части стала дискуссия "Сделано в Москве". Представители бизнеса и органов государственной власти обсуждали тренды в сфере дизайна, а также меры поддержки предпринимателей в столице, занятых производством мебели, материалов и интерьерных решений. Кроме того, большой интерес вызвала встреча, посвященная цифровой экономике, онлайн-торговле и механизмам доставки товаров потребителю. Молодежь активно участвовала в креативных марафонах (креатонах), в которых соревновались студенты, начинающие дизайнеры и архитекторы.

"В заключительный день на площадках Московской недели интерьера и дизайна пройдут мастер-классы, лекции и дискуссии. Так, на одной из встреч желающие смогут обсудить с экспертами оформление коммерческих помещений на примерах лучших кейсов столичных компаний. Для посещения надо зарегистрироваться на сайте проекта", - напомнили в пресс-службе.