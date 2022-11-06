В Москве отреставрируют памятник Чайковскому на Большой Никитской

Работы начнут выполнять в 2024 году

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Специалисты планируют отреставрировать памятник Петру Чайковскому на Большой Никитской улице, к работам приступят в 2024 году. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"6 ноября - день памяти композитора Петра Ильича Чайковского. Одно из главных напоминаний о его большой роли в русской культуре - памятник композитору перед зданием Московской государственной консерватории. Сейчас он находится в неудовлетворительном экспозиционном состоянии и требует проведения комплексных реставрационных работ. Мы включили этот монумент в свой план: уже в следующем году специалисты детально изучат существующие дефекты памятника, а в 2024 году приступят к работам", - сказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Отмечается, что памятник представляет собой композицию, главный элемент которой - скульптура композитора, изображенного сидящим в кресле перед пюпитром с раскрытой нотной тетрадью. В правой руке он держит карандаш, а левая отведена в сторону. На кресло накинут занавес. Рядом расположены две гранитные скамьи с бронзовыми решетками, украшенные нотным станом с фрагментами музыкальных фраз.

Во время работ реставраторы устранят трещины и сколы, восполнят недостающие элементы, расчистят поверхность монумента и постамента, а также покроют их защитными составами.