В Москве появятся выделенные полосы еще на девяти участках улиц

В том числе такие полосы появятся на Мосфильмовской, Ташкентской улицах и на Тишинской площади

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Новые выделенные полосы для общественного транспорта появятся с 26 ноября еще на девяти участках улиц Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Ежедневно наземным городским транспортом в Москве пользуются 4 млн пассажиров. Мы развиваем сеть выделенных полос, чтобы автобусы и электробусы быстрее курсировали по маршрутам, а москвичи меньше ждали транспорт на остановках. Сейчас в столице уже 121 выделенная полоса общей протяженностью 426 км, 26 ноября откроем выделенки еще на девяти участках. Ввод одной такой полосы снижает на 25% число аварий с городским транспортом, а скорость движения автобусов и электробусов вырастает на некоторых улицах в два-три раза", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Отмечается, что новая выделенка появится на Мосфильмовской улице. Она позволит автобусам проезжать на три минуты быстрее. При этом число полос для движения не изменится из-за переразметки. На Ташкентской улице выделенные полосы введут на двух участках, по которым проезжают больше 90 тыс. пассажиров в день. Для удобства автомобилистов перед перекрестками с Волгоградским и Рязанским проспектами сохранят по три полосы для проезда.

Новая выделенка на Тишинской площади позволит автобусам без затруднений подъезжать к остановке "Большая Грузинская улица". При этом движение машин никак не ограничат - в этом месте у проезжей части достаточная ширина.

"Новые выделенные полосы соединят уже существующие на Лермонтовском и Рязанском проспектах. А выделенка на проспекте Маршала Жукова позволит быстрее подъезжать к станции Большой кольцевой линии метро", - добавляется в материале.