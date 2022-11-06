В России впервые с 19 июля выявили менее 5 000 заболевших ковидом за сутки

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 21 463 850 случаев заражения

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 566 против 5 617 днем ранее, сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В стране выявили менее 5 000 заражений за сутки впервые с 19 июля. Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 21 463 850 случаев заражения.

Число летальных исходов из-за ковида возросло за сутки на 62 против 67 днем ранее, до 390 588. Количество случаев выздоровления увеличилось на 5 735 против 7 819, до 20 855 333.

За сутки в России госпитализировали 457 заболевших против 582 днем ранее. Число госпитализаций увеличилось в 26 регионах и уменьшилось в 39, в 20 ситуация осталась без изменений.

Ситуация в Москве

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 402 против 623 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 234 943 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 13 против 11 днем ранее, до 46 689. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 572, до 3 044 677.

Ситуация в Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 86 против 204 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 1 119 088 случаев заражения.

Количество случаев выздоровления в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 106, до 1 100 297. За сутки в области зафиксировали четыре летальных исхода, всего с начала пандемии - 15 412.

Ситуация в Санкт-Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 349 против 388 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 788 283 случая заражения.

Количество выздоровевших после ковида в Петербурге увеличилось на 367, до 1 747 845, число умерших возросло на 10, до 35 844.