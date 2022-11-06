В Курганской области возобновили движение пассажирского транспорта на нескольких трассах

Ограничение снято в связи с улучшением погодных условий

ТАСС, 6 ноября. Движение пассажирского транспорта возобновлено на нескольких трассах федерального значения Курганской области в связи с улучшением погодных условий. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"Сегодня, 6 ноября, Госавтоинспекция региона сняла ограничения движения для пассажирского транспорта на автомобильных дорогах федерального значения "Иртыш", Екатеринбург - Шадринск - Курган и подъезд к городу Тюмень. На региональных дорогах и федеральной автодороги подъезд к городу Ишим продолжает действовать временное ограничение для движения регулярных автобусных и школьных перевозок", - сказано в сообщении.

Полицейские рекомендуют участникам движения соблюдать предельную осторожность и соблюдать дистанцию до впереди идущего транспорта, а также скоростной режим. Управлять транспортным средством следует осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние машины, дорожные и метеорологические условия. Сотрудники ГИБДД продолжают контролировать состояние проезжей части автомобильных дорог, добавили в инспекции.

Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД, накануне движение пассажирского транспорта было ограничено на всех дорогах регионального и федерального значения Курганской области из-за непогоды.

Угроза безопасности дорожного движения возникла из-за снегопада и мокрого снега, а также перепадов температуры воздуха от плюс 2 до минус 7 градусов с порывами ветра до 13 м/с. В результате на дорогах образовался гололед. По данным синоптиков, днем в воскресенье температура поднимется до минус 1 градуса, погода будет облачной, без осадков.