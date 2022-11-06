Япония на COP-27 предложит развивающимся странам систему предупреждения о ливнях

Как отметил министр охраны окружающей среды страны Акихиро Нисимура, у японских компаний есть "превосходные ноу-хау" в этой сфере

ТОКИО, 6 ноября. /ТАСС/. Япония на открывающейся в Каире 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) намерена предложить развивающимся странам свою систему предупреждения о проливных дождях. Об этом в опубликованном в воскресенье интервью газете Yomiuri рассказал министр охраны окружающей среды Акихиро Нисимура.

"Мы хотим внести вклад в поддержку, предлагаемую развивающимся странам, в сотрудничестве с японскими компаниями, обладающими превосходными ноу-хау [в этой сфере]. Это также поможет продвижению этих компаний на зарубежные рынки", - сказал он.

Япония, регулярно сталкивающаяся со стихийными бедствиями, от землетрясений до тайфунов и ливней, имеет продвинутую систему предупреждения об опасности стихии. Международные организации ранее неоднократно отмечали, что развивающимся странам с хрупкой социальной инфраструктурой необходимо предоставить возможность использования систем раннего предупреждения. Это, как предполагается, особенно важно в свете изменения климата, с чем связаны повышенные риски стихийных бедствий.

Япония надеется сыграть лидирующую роль в решении этой проблемы. Так, правительство планирует создать систему предупреждения о стихийных бедствиях с использованием радаров, которыми управляет японская компания Weathernews. Они позволяют прогнозировать локальные проливные дожди на основе анализа движения облаков.