Патриарх Кирилл освятил главный храм Росгвардии

После совершения обряда предстоятель Русской православной церкви начал служить в храме Божественную литургию

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье совершил чин великого освящения храма святого равноапостольного князя Владимира - главного храма Росгвардии в подмосковной Балашихе.

На освящении храма присутствовал директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов. После совершения обряда предстоятель Русской православной церкви начал служить в храме Божественную литургию, прямую трансляцию богослужения ведет телеканал "Союз".

Закладка Князь-Владимирского храма в микрорайоне Дзержинский Балашихи состоялась в декабре 2016 года. Чин основания церкви и освящения креста на месте строительства храма совершил тогда епископ Балашихинский Николай в присутствии представителей Росгвардии. Вместимость храма составляет 500 человек.

В марте этого года после литургии в столичном храме Христа Спасителя патриарх Кирилл передал Золотову для главного храма Росгвардии Августовскую икону Богородицы. Икона была написана в память о явлении Богородицы русским войскам в 1914 году на северо-западном фронте, незадолго до победы в Августовском сражении в районе города Августова Сувалкской губернии Российской империи (ныне на территории Польши).