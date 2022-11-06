В России впервые с августа зарегистрировали менее 500 смертей из-за ковида за неделю

Это почти на 15% меньше, чем на прошлой

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за ковида в России на этой неделе оказалось почти на 15% меньше, чем на прошлой, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба. Впервые с августа за семь дней в стране зарегистрировали менее 500 смертей из-за этой болезни.

Заболеваемость ковидом в России продолжает быстро снижаться - на этой неделе штаб зафиксировал 40 125 случаев заражения против 50 790 на прошлой (снижение на 21%). Госпитализировали 6 803 заболевших, что примерно на 15% ниже показателя предыдущего аналогичного периода.

Если с 24 по 30 октября штаб зарегистрировал 567 летальных исходов, то с 31 октября по 6 ноября - 484. Это минимум с середины августа.

Число выздоравливающих также сокращается. За последние семь дней в стране зафиксировали 59 209 случаев выздоровления, это на 23% меньше, чем за предыдущие семь.

Ситуация в Москве

В Москве за неделю выявили 4 655 случаев заражения - на 11,7% меньше, чем за предшествующий аналогичный период. Впервые с начала июля в столице зарегистрировали менее 5 000 заражений за семь дней.

Падение смертности в городе резко замедлилось: если с 24 по 30 октября в Москве умерли 85 заболевших, то с 31 октября по 6 ноября - 81. Примерно на прежнем уровне осталось и число выздоравливающих - на этой неделе в столице вылечились 5 349 человек (на прошлой - 5 467).