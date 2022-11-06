Из ЛНР на отдых в Сочи отправили группу детей, пострадавших от боевых действий

Отдых детей организовали власти республики вместе с партией "Единая Россия" и благотворительными фондами

ЛУГАНСК, 6 ноября. /ТАСС/. Группа детей, которые получили ранения в результате действий украинских войск, отправилась на отдых в Сочи из нескольких городов Луганской Народной Республики. Об этом в воскресенье сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

"Сегодня дети из Северодонецка, Стаханова, Троицка, Лисичанска и Кременной вместе со своими семьями отправились на отдых в Сочи. Эти ребята получили различные ранения в ходе военной агрессии со стороны украинских нацистов. Дети с самого юного возраста видят войну и все ее ужасы. Так быть не должно", - написал он в Telegram-канале.

Пасечник уточнил, что двухнедельный отдых организован властями республики совместно с партией "Единая Россия" и благотворительными фондами. "Мы продолжим работу в этом направлении", - заключил он.