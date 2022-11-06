Всех пострадавших при пожаре в клубе "Полигон" в Костроме отпустили домой

Они продолжат лечение амбулаторно

ТАСС, 6 ноября. Врачи отпустили на амбулаторное лечение пятерых пострадавших при пожаре в клубе "Полигон" в Костроме. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

"При пожаре пострадали пять человек. Все они отпущены на амбулаторное лечение", - сказал собеседник агентства.

Двум пострадавшим диагностировали резаные раны, у одного мужчины - отравление продуктами горения, еще один получил ожоги лица и спины, у одной женщины была острая стрессовая реакция.

Пожар в ночном клубе "Полигон" произошел в ночь на субботу на площади 3,5 тыс. кв. м. Жертвами пожара стали 13 человек. По факту ЧП возбуждены уголовные дела по трем статьям УК РФ: о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении правил пожарной безопасности.