6 ноября, 08:47
Пожар в кафе в Костроме

Всех пострадавших при пожаре в клубе "Полигон" в Костроме отпустили домой

Они продолжат лечение амбулаторно

ТАСС, 6 ноября. Врачи отпустили на амбулаторное лечение пятерых пострадавших при пожаре в клубе "Полигон" в Костроме. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

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"При пожаре пострадали пять человек. Все они отпущены на амбулаторное лечение", - сказал собеседник агентства.

Двум пострадавшим диагностировали резаные раны, у одного мужчины - отравление продуктами горения, еще один получил ожоги лица и спины, у одной женщины была острая стрессовая реакция.

Пожар в ночном клубе "Полигон" произошел в ночь на субботу на площади 3,5 тыс. кв. м. Жертвами пожара стали 13 человек. По факту ЧП возбуждены уголовные дела по трем статьям УК РФ: о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении правил пожарной безопасности. 

Теги:
РоссияКостромская областьПожар в кафе в Костроме
© Информационное агентство ТАСС
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