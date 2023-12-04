Введение во храм Пресвятой Богородицы: что означает, как праздновать, что нельзя делать

В канонических Евангелиях упоминаний о событии, которое считается одним из главных в истории христианства, нет. О нем известно из Священного Предания и сложившейся к Х веку латинской версии детства Девы Марии и Иисуса — "Евангелия Псевдо-Матфея". Введение во храм Пресвятой Богородицы считается третьим великим праздником церковного года — он следует за Рождеством Пресвятой Богородицы и Воздвижением Креста Господня и отмечается всегда 4 декабря, в Рождественский пост.

Рассказываем о его значении и традициях.

О чем говорит название праздника? 1 Полное название праздника — Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. В этот день христиане вспоминают церковное предание о том, как праведные Иоаким и Анна привели свою трехлетнюю дочь Деву Марию в Иерусалимский храм. Дева Мария родилась у праведных, но бездетных Иоакима и Анны после того, как они дали обет: если у них родится дитя, посвятить его на служение Богу — отдать на воспитание при храме. По преданию, в Иерусалимский храм вели 15 высоких ступеней. Богородица без помощи взрослых быстро преодолела ступени и взошла к храму. Согласно Священному Преданию, со дня прихода в храм началась долгая и трудная дорога Божией Матери. Богородица жила и служила при храме вплоть до момента, когда была обручена праведному Иосифу.

Как празднуется Введение во храм Пресвятой Богородицы? 2 Этот праздник подводит верующих к главному после Пасхи празднику — Рождеству Христову. 4 декабря на утренних службах в церквях начинают петь "Христос раждается...", и христиане готовятся к Рождеству. В день Введения во храм Пресвятой Богородицы принято приводить детей на первую исповедь. По православной традиции обычно дети начинают исповедоваться с семи лет. В этот день в своих проповедях священники говорят о том, как важно приобщать детей к вере. Не рекомендуется заниматься тяжелой работой, стиркой, шитьем, уборкой и другими домашними делами. Считается, что в этот день лучше не давать в долг. Можно сходить в гости или позвать к себе друзей.

Народные традиции и приметы в этот день 3 В народе праздник называли Введение, Ворота зимы, Праздник молодой семьи или Ввезение. Народные поговорки связывают Введение с началом зимы: "Введенье пришло — зиму привело", "На Введенье — толстое ледененье". Считалось, что если на 4 декабря мороз, все зимние праздники будут морозными, и наоборот. В этот день проводили веселые и многолюдные ярмарки, катались на санях с горок и на тройках лошадей. После праздничного богослужения в храмах крестные родители угощали крестников сладостями, дарили подарки, санки-салазки. В день Введения крестьяне переходили с телег на сани и совершали пробный выезд. Сыгравшие накануне свадьбу молодые семьи наряжали сани и выезжали на люди.

Праздничный стол 4 Введение во храм Пресвятой Богородицы приходится на Рождественский пост, который также называется Филиппов пост. В этот день, как и в другие церковные праздники, совпадающие с постом, разрешается есть рыбу.