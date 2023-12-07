"С весельем и радостью каждый год восемь дней". Факты о Хануке

Сейчас "хаслев" чаще пишется как "кислев". Это месяц еврейского календаря, выпадающий на ноябрь-декабрь в привычном нам григорианском календаре.

Ханука празднуется в современном мире с 25 кислева восемь дней — до 2 или 3 тевета. В еврейском календаре в месяцах 29 или 30 дней, и их продолжительность варьируется в зависимости от года, поэтому день окончания праздника в месяце тевете тоже "переезжает" в зависимости от продолжительности кислева.