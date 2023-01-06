В ожидании операции "Искра". Как в блокадном Ленинграде встречали новый, 1943 год

Ленинградцы трижды встречали новый год в условиях блокады. Самым тяжелым выдался праздник первой блокадной зимой 1941/42 года: голод, холод и постоянные бомбежки омрачали мысли о празднике, и ленинградцы мечтали только об одном — чтобы ужасный 41-й побыстрее ушел и не возвращался никогда. Однако и в этих условиях в городе проводили праздничные вечера, готовили подарки, а к детским елкам доставили даже свежие мандарины с Кавказа. Встреча 1943-го была уже совсем иной

К концу 1942 года жители города уже не находили никакого сходства с событиями годичной давности. По улицам начал ходить транспорт, увеличились хлебные нормы, люди искали елки, игрушки, ходили в кино и театры. В печках ленинградских домов горела уже не мебель, а дрова, окна были застеклены, появилось электричество, хоть и на несколько часов в день.

Настроение в Ленинграде было уже более праздничным, на фабриках и заводах стояли новогодние елки. Но главным было то, что город жил ожиданием наступления Красной армии и надеждой на прорыв блокады, к которому уже велась подготовка. Это была операция "Искра". Забегая вперед, скажем, что советские войска провели ее в январе 1943 года, именно в результате ее проведения блокада Ленинграда была прорвана, восстановилось сообщение города с Большой землей, официальная дата прорыва блокады — 18 января.

"Если в январе прошлого года ленинградцы жили, как зимующие в самых тяжелых условиях полярники, окруженные тьмой и холодом, собрав всю силу воли и твердо решив пройти через все, дожить до весны, до тепла, до света, собирая подчас последние силы, чтобы продолжать каждодневные работы для фронта и города, для дома и отечества, то в этом году январь был встречен совсем другим народом, совсем в другом настроении, — писал Николай Тихонов в очерке "Ленинград в январе" своего цикла "Ленинград принимает бой". — Город жил размеренной, строгой жизнью, в нужде и заботе, но уже было предчувствие не календарной весны, еще далекой, а уверенность, тайная и крепкая, что скоро, скоро произойдет перемена, что длинный, тяжкий путь испытаний осветится новым светом, что события — на перевале времени. И от этого сознания скорее двигалась работа, веселее становилось на душе и светлее горели детские елки".

Это настроение отмечали и газеты.

"Не похожа нынешняя новогодняя ночь на прошлую. И город наш выглядит не так — полнокровней бьется пульс жизни, звенят на улицах трамваи, снуют машины, нет прошлогодних сугробов, не лежит кучами мусор <…> И люди наши теперь не те — они окрепли физически, они стали бодрее, опытнее. Это преображение города, это преображение людей — самый большой успех истекшего года", — писала "Ленинградская правда" в конце 1942 года.

Пережив самые тяжелые испытания и увидев улучшения на фронте, ленинградцы наконец воспрянули духом. Многие надевали праздничную одежду, танцевали и пели в компании тех, кто вместе с ними пережил самую тяжелую блокадную зиму. Приподнятому настроению способствовало и то, что в канун праздника ленинградцы уже не страдали от жестокого голода, как в 41-м.

"Мы получили в декабре 42-го года хлеба по карточкам рабочие — 500 г, служащие — 400 г, и 400 г дали тогда иждивенцам и детям. 22 декабря выдали даже масло, чего мы не видели: 200 г получили рабочие по карточкам, а дети и служащие — по 100 г. Кроме этого, всем категориям выдали по 200 г сухофруктов — это было уже совсем другое настроение", — рассказывает Надежда Строгонова, в годы блокады работавшая учительницей в ленинградской школе №161.

Не последнюю роль в снабжении осажденного города в 1942 году сыграли продукты, присланные партизанами. Благодаря их самоотверженности ленинградцы на заводах, в детских садах и школах могли набираться сил, чтобы продолжать отстаивать город. Самый известный партизанский обоз прибыл в Ленинград весной 1942 года из Псковской области.

"Партизаны были поражены подвигом ленинградцев и решили хоть как-то помочь тысячам голодающих и замерзающих людей. В деревнях, где и так было голодно, сразу же начался сбор продуктов. Даже жители сожженных деревень отдавали последнюю краюху, каждый приносил сколько мог. Люди делились хлебом, резали скот и обрекали самих себя на недоедание. Вскоре обоз был собран", — рассказала директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.

Вместе с продовольствием партизаны доставили и письмо, адресованное всем ленинградцам. "Мы с вами, дорогие друзья, боевые товарищи… Здравствуй, друг наш, богатырь-Ленинград", — говорилось в тексте послания.

Партизанам удалось прорваться через две укрепленные линии обороны немцев. Люди шли по ночам, а днем сани и лошадей прятали в лесах. "День прибытия этого партизанского обоза, 29 марта 1942 года, — особый в летописи Великой Отечественной войны на Северо-Западе", — подчеркнула Наталья Исакова.

Праздник для детей

Одной из важнейших задач накануне наступающего 1943 года было обеспечить праздник оставшимся в городе детям. 30 ноября члены исполкома Ленгорсовета приняли Решение о проведении детского праздника новогодней елки во всех школах и детдомах Ленинграда. Для 57 тыс. детей Новый год должен был стать радостным событием.

"Настроение у ребят было праздничное, приподнятое, они воодушевили и учителей — праздник же. В школе украшали все, готовились к Новому году", — вспоминает Надежда Строгонова.

Гороно и Главресторан обязали организовать "во всех школах, детдомах, детсадах и детяслях гор. Ленинграда" улучшенные обеды и бесплатно выдать всем детям новогодние подарки. Для приготовления улучшенных обедов к Продовольственной комиссии военного совета Ленинградского фронта депутаты обратились с просьбой выдать дополнительные нормы мяса, жиров, сахара, муки, а для подарков — печенья, кондитерских изделий (в том числе шоколада), сухофруктов и орехов.

Большим и важным событием стала для юных жителей блокадного Ленинграда елка во Дворце пионеров, которую посетили 1500 лучших учащихся города. Школьники получили поздравления от Деда Мороза и увидели выступления артистов, приглашенных на праздник.

В каждом доме устанавливали елки или еловые лапы, украшали их чем могли. "Члены наших семей пытались сделать нам какой-то праздник: это был вкусный чай, вкусные пирожные и так далее. Но это не было главным в тот момент, главным было общение, которое нам всегда было необходимо", — рассказала пережившая блокаду Ленинграда Галина Ишекова.

Долгие месяцы лишений и борьбы за жизнь четко показали ленинградцам, что лучше держаться вместе. Наступление нового года встречали в кругу близких, друзей, накрыв столы и слушая по радио концерты и обнадеживающие сводки информбюро, усиливавшие праздничное настроение. А после вспоминали погибших, тех, кто был на фронте, делились надеждами на успехи в наступившем году.

Новогодние письма и игрушки

Псковская область, входившая в годы войны в состав Ленинградской, хранит воспоминания о том, каким был военный Новый год на фронте и на оккупированных территориях — псковские земли находились в немецкой оккупации с июля 1941 года.

© Федеральный Псковский музей-заповедник

В Федеральном Псковском музее-заповеднике сохранились елочные игрушки той поры, которые напоминали детям о празднике, — поделки в форме рыбок, петушков, львов и бабочек. В СССР такие игрушки делали из половинок картона, оклеенного позолоченной или посеребренной бумагой. Эти половинки штамповали в металлической форме и после этого склеивали, окрашивали с помощью пульверизатора, а совсем мелкие детали прорисовывали вручную.

© Федеральный Псковский музей-заповедник

Есть в музее и небольшая коллекция новогодних писем с фронта. Автор одного из них — красноармеец Василий Осипов, который отправил послание своей сестре Лидии. "В письме Василий рассказывает Лидии о своих фронтовых буднях, интересуется тем, как обстоят дела у родных и близких, находящихся в тылу. Особый интерес представляет искусный рисунок, которым Василий решил украсить свое письмо. Рисунок поражает не только и не столько мастерством своего исполнения, сколько обстоятельствами и временем, когда он был нарисован", — рассказала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

От нового года ждали одного

Для ленинградцев заканчивался год тяжелейших испытаний, когда им приходилось из последних сил цепляться за жизнь, бороться за свой город и свою свободу. Многие потеряли близких, других разлучила эвакуация. Но изо всех сил они надеялись на возвращение к прежней мирной семейной жизни, на окончание войны.

"Мы пройдем с тобой, ленинградец, еще сквозь холод и бои, сквозь огонь, грязь, кровь, стоны и скрежет. Еще хлебнем забот. Крепче же нашу братскую спайку! Готовить удар! Днем и ночью, самозабвенно, не жалея сил. Всю волю нашего города — в один узел! И ударить!.. 1943 год вступил в свои права. И этот год будет наш!" — обратился по радио к жителям осажденного города писатель Всеволод Вишневский.

За скромными новогодними столами звучали пожелания новых наступлений Советской армии, побед в войне, разгрома фашистских войск. Друг другу и самим себе жители города обещали, что 1943 год будет более светлым и радостным, чем уходящий. История показала, что так и случилось. А следующий, 1944 год принес ленинградцам полное освобождение от блокады.

Иван Стулов, Алексей Семенов