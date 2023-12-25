Рождество по григорианскому календарю: история и традиции праздника

Мнения историков о точной дате Рождества Христова разнятся.

В современных исследованиях даты рождения Иисуса находятся в интервале между 12 г. до н. э. до 7 г. н. э., когда проводилась единственная известная перепись населения в описываемый период.

В качестве даты празднования Рождества 25 декабря впервые указано Секстом Юлием Африканом в летописи 221 года.