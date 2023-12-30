"Разрешить себе не успеть": психологи о том, как правильно провести новогодние праздники

Конец декабря для многих — это предновогодний марафон и на работе, и дома. ТАСС поговорил с психологами о том, как провести каникулы с удовольствием и не испытывать чувство вины за несделанные дела

Многие люди намечают на зимние праздники столько дел, сколько в обычной жизни не реализовали бы и за месяц.

В реальности же оказывается трудно выполнить даже половину. Вместо запланированных культурных походов или встреч с близкими — домашняя суета. Вместо чтения давно отложенных книг — беготня по магазинам, ремонт в квартире или дни напролет перед телевизором и компьютером. Результат — чувство неудовлетворенности и недовольства собой за бесцельно или недостаточно ярко проведенное время после окончания каникул.

Психологи рассказывают о приемах, которые помогут почувствовать после праздников радость, а не угрызения совести.

Большие надежды

Клинический психолог Михаил Хорс считает, что неприятных чувств можно избежать, если постараться изменить слишком категоричное и требовательное отношение к жизни в общем и к себе в частности.

"Люди часто винят себя, что провели долгожданный маленький отпуск, как они говорят, бездарно. Чувство вины возникает от того, что человек отрицает случившуюся с ним ситуацию. Говорит себе: "Этого не должно было произойти, должно было быть по-другому". А отрицает от уверенности, что все должно быть по его правилам, только так, как он хочет, а если так не получается, считает это неудачей. Это называется абсолютизированная оценка".

Михаил Хорс рассказывает, что обычно люди не могут внятно ответить на вопрос о том, почему же отступление от их планов — это плохо. Но все равно продолжают мучиться чувством вины, которая, как любая отрицательная эмоция, забирает ресурсы, необходимые для того, чтобы менять жизнь в лучшую сторону.

"Важно перед праздничными днями просто разрешить себе не успеть что-то из своего списка дел. Даже вот так, "бездарно", провести время. Сказать: да, я не идеальный человек, я постараюсь провести это время качественно, но если не получится — то так тоже бывает, ничего страшного".

Сначала наденьте маску на себя

Ситуация, в которой надо успеть тысячу дел, а еще приготовить новогодний ужин, в большей мере касается российских женщин. Детские елки, походы по магазинам, целый день возле кухонного "мартена" забирают много сил, энергии на то, чтобы самой подготовиться к праздничной ночи, уже не остается.

"Если мама простояла у плиты десять часов и к вечеру понимает, что единственное желание — скорее упасть в постель, вряд ли от этого будет счастлива семья, — говорит семейный психолог Александр Колмановский, — пусть на столе будет на пару закусок меньше, зато у мамы сохранится хорошее настроение".

Для того чтобы освободить дни непосредственно перед праздниками, можно заранее тщательно продумать меню новогоднего стола и просчитать, сколько времени потребуется на приготовление каждого блюда.

Продукты длительного хранения, например, консервы, овощи для оливье и "шубы", фрукты, специи и конфеты можно купить за неделю до праздника.

Тем, кто не получает удовольствия от салатного "марафона", психологи не советуют мучить себя: можно делегировать обязанности домашним, купить готовую еду и попросить принести программный оливье гостей.

"Правило "сначала маску на себя, потом на ребенка" действует и в новогоднюю ночь, — говорит Михаил Хорс, — очень важно не забывать о себе. Невозможно достичь теплой и уютной обстановки дома, если его хозяйка недовольна собой. Накануне Нового года правильнее посвятить время тому, что больше всего нравится. Если хочется, сходить в салон красоты или в магазин, чтобы выбрать платье на праздник, а не носиться в продуктовом супермаркете, прикидывая на ходу, останется ли время помыть голову до наступления 1 января. Другое дело, если готовка приносит удовольствие и кухонные хлопоты создают хозяйке праздничное настроение. Такие женщины, как правило, успевают все: и стол накрыть, и дом украсить, и о себе не забыть".

Не ждать праздника, а делать его

Что делать, если праздничного настроения нет и в помине, хотя все вокруг — и реклама, и украшенный город, и толпы спешащих людей в магазинах напоминают о приближающемся Новом годе?

"В конце декабря многие совершенно не чувствуют, что "завтра Новый год", — говорит Михаил Хорс. — Что делать? Ничего особенного. Вы имеете право не чувствовать, не разделять радость других и даже испытать раздражение из-за всеобщего предпраздничного ажиотажа. Изображать веселье не надо, но важно и постараться не обидеть родных, которые, в отличие от вас, праздника ждут".

Александр Колмановский напоминает, что в Новый год важно не ждать праздника, а самому постараться его организовать.

"Человек получает удовольствие от отношений, в которые он вкладывается, объясняет психолог. — Разочарование, как правило, бывает от того, что мы ждем праздника, но в итоге не получаем его. А вот если мы стараемся удовлетворить такие же ожидания наших близких, стараться им сделать приятно — вот тогда обычно остается ощущение удавшегося праздника".

Александр Колмановский считает Новый год событием с большими ресурсами для улучшения семейной жизни. В праздничные дни он советует уделить особое внимание отношениям с близкими.

"В Новый год важно попытаться хотя бы ненадолго забыть все обиды. Никуда от этого не денешься, у всех они есть. Но на эти дни правильнее взять их в скобки и отнестись к своим жене, мужу, детям, родителям как будто набело, не выясняя отношений, не предъявляя претензии. Воспринять близких как объект своей опеки".

Определиться с приоритетами

"Чтобы праздники не оставили неприятного послевкусия, важно до их начала вспомнить предыдущие зимние каникулы и то, что больше всего в них не нравилось, — объясняет Александр Колмановский. — Проанализируйте, что помешало испытать радость? Это поможет избежать повторения ошибок".

Так, советуют специалисты, если вы терпеть не можете встречать Новый год за столом перед телевизором и обычно скучаете под "Голубой огонек", стоит заранее продумать, как именно вам бы понравилось провести праздничную ночь.

Если не хочется быть в шумной компании, не бойтесь отказать друзьям или родственникам и остаться в праздник дома или на даче в обществе самых близких. Если давно мечтали встретить 1 января в купе поезда, в палатке или на тропическом пляже — не стоит откладывать, если есть такая возможность. Ведь радость, которую вы испытаете в самый волшебный и детский праздник, останется с вами надолго и даст заряд положительной энергии, которая поможет отлично начать новый год.