Как выбрать безопасную пиротехнику? Рекомендации Роспотребнадзора

Помещение, где находится пиротехника, должно быть сухим и отапливаемым, а также недоступным для детей.

Отсыревшую пиротехнику запрещается сушить на батареях и с помощью нагревательных приборов, например фенов.

Нельзя разбирать изделия, менять их конструкцию.