Как выбрать безопасную пиротехнику? Рекомендации Роспотребнадзора

Каждый год неправильное использование фейерверков приводит к травмам и пожарам. Также это бывает связано с выбором некачественной пиротехники. Расказываем, как не ошибиться при покупке, на что стоит обратить внимание и чего не стоит делать при запуске.
Где покупать?
1
Приобретать фейерверки и петарды следует в специализированных магазинах, павильонах и киосках, где на них не попадают осадки и прямые солнечные лучи.
Имейте в виде, что запрещено продавать пиротехнику в жилых домах, подземных переходах и зданиях вокзалов, а также лицам, не достигшим 16 лет.
Не рекомендуется покупать пиротехнику с рук.
На что обратить внимание при покупке?
2
На внешний вид изделия. Если коробка помята или из нее высыпается содержимое, фейерверк брать не стоит.
- единый знак обращения на рынке Европейского экономического союза — ЕАС;
- предупреждение об опасности;
- адрес изготовителя (поставщика и/или импортера);
- дата окончания срока годности;
- класс опасности и размер опасной зоны;
- ограничения в использовании;
- требования по безопасному хранению и утилизации;
- инструкция по применению.
Как хранить?
3
Помещение, где находится пиротехника, должно быть сухим и отапливаемым, а также недоступным для детей.
Отсыревшую пиротехнику запрещается сушить на батареях и с помощью нагревательных приборов, например фенов.
Нельзя разбирать изделия, менять их конструкцию.
Как использовать?
4
При выборе места для использования нужно строго следовать инструкции к конкретному виду пиротехники. В ней должен быть указан радиус опасной зоны. Так, для запуска изделий III класса он составляет около 30 м, для II класса — 5 м и для I — 0,5 м.
- в помещениях, кроме бенгальских огней, тортовых свечей и хлопушек;
- на крышах и балконах;
- во время массовых мероприятий;
- на объектах культурного наследия.