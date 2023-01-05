Абрамченко подарила мальчику из Иркутской области мобильный телефон

Такой же подарок вице-премьер сделала его брату

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в рамках благотворительной акции "Елка желаний" подарила семилетнему Никите из Иркутской области мобильный телефон. Об этом сообщили в четверг журналистам в секретариате вице-премьера.

"Так получилось, что желание Никиты исполняю я. Это очень почетно и очень приятно. <…> Никит, я тебя поздравляю с Новым годом и дарю тебе твой первый мобильный телефон", - сказала Абрамченко.

Изначально вице-премьер должна была исполнить только желание Никиты. Узнав, что у мальчика есть брат-близнец, Абрамченко подарила двум детям одинаковые подарки.

Всероссийская предновогодняя акция "Елка желаний" проходит в пятый раз. Она стартовала 10 ноября и продлится до 28 февраля. В этом году к ней присоединились дети из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В акции принимают участие дети и пожилые люди с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

Также участниками акции могут стать дети из семей с доходом ниже прожиточного минимума, из семей, члены которых, в том числе мобилизованные, получили инвалидность первой группы, безвестно отсутствуют или погибли во время спецоперации, а также дети, зарегистрированные на территории новых регионов РФ. За время существования акции исполнено более 59 тыс. желаний.