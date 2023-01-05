Около 1,4 млрд рублей направят на строительство инфраструктуры ОЭЗ "Лотос" под Астраханью

Это позволит создать необходимые инженерные коммуникации, улучшить дорожный фонд для наращивания мощностей резидентов зоны с перспективой увеличения их числа

АСТРАХАНЬ, 5 января. /ТАСС/. Около 1,4 млрд рублей направят на строительство инфраструктуры Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Лотос" в Астраханской области в 2023 году. Это позволит создать необходимые инженерные коммуникации, улучшить дорожный фонд для наращивания мощностей резидентов зоны с перспективой увеличения их числа, сообщил ТАСС генеральный директор АО "ОЭЗ "Лотос" Сергей Милушкин.

В 2020 году ОЭЗ "Лотос" в Наримановском районе Астраханской области объединена в Каспийский кластер с портовой ОЭЗ, созданной в районе порта Оля Лиманского района региона по поручению президента РФ в рамках комплексных мероприятий по развитию международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг".

"За весь восьмилетний период нашего существования на обустройство инфраструктуры ОЭЗ было направлено порядка 800 млн рублей. За счет этого нам удалось частично построить сети и объекты водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, а также участок дороги - понятно, что этих средств нам явно не хватало. Так, при содействии губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина и правительства региона, с помощью механизма поддержки инвестиционных проектов со стороны правительства РФ - "Программы 1704", когда вместо возвращения задолженности по бюджетным кредитам в федеральный бюджет регион может направить эти средства на строительство инфраструктуры для новых инвестиционных проектов, нам выделяется около 1,4 млрд рублей. Первый транш в рамках программы в размере 216 млн рублей уже получен - началась прокладка сетей связи в районе судостроительного завода "Лотос", объявлен конкурс на строительство подъездной дороги", - сообщил Милушкин, уточнив что это обеспечит беспрепятственный доступ автотранспорта, в том числе к резиденту ОЭЗ - заводу "Рыбные корма", который планируется запустить уже весной 2023 года.

По словам Милушкина, в рамках программы также была одобрена заявка на развитие инфраструктуры ОЭЗ на 428 млн рублей, которые будут направлены на прокладку кабельной канализации для сетей связи западного участка, распределительной электрической подстанции и подъездных путей под растущие потребности предприятия "Гекса-Лотос", которое расширяет свое производство в астраханской ОЭЗ, и строящегося иранского завода бытовой химии компании "Роза".

"Оставшиеся средства в размере 722 млн рублей, мы надеемся, будут выделены к середине 2023 года, заявка согласована. Тогда мы сможем приступить к строительству трех автомобильных дорог на западном участке зоны и электрических подстанций под тех инвесторов, которые открывают дополнительные производственные мощности. Опыт показал, что необходимо строить инфраструктуру заранее, в связи с этим нами проработан перечень объектов, которые необходимо возвести до конца 2025 года под расширение мощностей нынешних резидентов и потенциальных. Так, для возможности отгрузки продукции железнодорожным транспортом необходимо строительство объектов железнодорожной инфраструктуры на 1,2 млрд рублей , и порядка 550 млн рублей направить на обустройство объектов таможенной инфраструктуры на территории зоны", - сообщил Милушкин.

Он также добавил, что в дальнейшем необходимо строительство водозабора с очистными сооружениями и канализационных очистных сооружений мощностью 20 тыс. кубометров в сутки, стоимостью 2,5 млрд рублей По словам Милушкина, существующая сегодня мощность водоснабжения для технологических нужд, составляющая порядка 3 тыс. кубометров в сутки, не достаточна для полноценной работы производств на территории зоны.

О МТК "Север - Юг"

Межправительственное соглашение о создании мультимодального транспортного коридора "Север - Юг" было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14.

Цель проекта - привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу (в сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает сроки и стоимость перевозок). Сейчас проект объединяет несколько различных транспортных систем отдельных государств. Индия вложила в него около 2,1 млрд долларов, часть из них - в строительство транспортной инфраструктуры в Иране.

Ранее в Министерстве экономического развития РФ заявили, что ожидают рост грузооборота по международному транспортному коридору (МТК) "Север - Юг" к 2030 году до 25 млн тонн.