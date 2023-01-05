Проститься с последним председателем Верховного Совета РСФСР собрались не только близкие и родственники, но и люди, которые не были знакомы с ним лично

ТОЛСТОЙ-ЮРТ /Чеченская Республика/, 5 января. /ТАСС/. Последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова похоронили в родовом селе Толстой-Юрт недалеко от столицы Чеченской Республики города Грозного.

Тело Хасбулатова предали земле с соблюдением всех религиозных обрядов, передает корреспондент ТАСС.

Руслан Хасбулатов умер 3 января в Подмосковье. Ему было 80 лет. Тело покойного было доставлено в Грозный утром.

Проститься с Хасбулатовым собрались не только близкие и родственники покойного, но и люди, которые не были знакомы с ним лично.

Как передает корреспондент ТАСС, среди них был и депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, который нес тело покойного вместе с его родственниками.

В новость были внесены изменения (12:08 мск) - добавлена информация о завершении похорон.