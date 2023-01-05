Почти 25% учебных заведений присоединятся к проекту "Школа Минпросвещения России"

Проект направлен на реализацию в образовательных организациях лучших современных практик в области педагогики и воспитания

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Около четверти российских учебных заведений присоединятся в 2023 году к проекту "Школа Минпросвещения России", который направлен на реализацию в образовательных организациях лучших современных практик в области педагогики и воспитания. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства.

"В 2023 году проект "Школа Минпросвещения России" охватит порядка четверти (25%) от общего количества школ по всей стране. В образовательных организациях будут реализовываться лучшие современные практики в области педагогики и воспитания", - говорится в сообщении.

В прошлом году к проекту присоединились более 2 тыс. школ из 63 регионов.

Как добавили в пресс-службе, проект разработан с целью формирования единого образовательного пространства в Российской Федерации, "как механизм преодоления негативных тенденций и укрепления всего лучшего, что есть в отечественной школе на сегодняшний день, как способ еще более тесного сотрудничества с семьей для всестороннего гармоничного развития молодежи нашей Родины, развития института наставничества в системе общего образования".