Guardian: принц Гарри рассказал о драке с братом Уильямом из-за Меган Маркл

По словам Гарри, семейный конфликт разгорался на фоне того, как Уильям назвал актрису "тяжелой, грубой и резкой"

ЛОНДОН, 5 января. /ТАСС/. Принц Гарри в своих мемуарах рассказал о драке со своим братом, наследником британского престола принцем Уильямом. Как сообщает в четверг газета The Guardian, опубликовавшая выдержки из автобиографической книги Гарри под названием Spare ("Запасной"), инцидент произошел в Лондоне в 2019 году.

По словам автора мемуаров, семейный конфликт разгорался на фоне того, как Уильям назвал американскую актрису Меган Маркл, жену Гарри, "тяжелой, грубой и резкой". В дальнейшем разговор на повышенных тонах привел к физическому насилию, как пишет Гарри, Уильям "схватил его за воротник, сорвав ожерелье, и... повалил его на пол". "Я упал на собачью миску, которая треснула у меня под спиной, осколки вонзились в меня. Я лежал там какое-то время, ошеломленный, потом встал и сказал ему убираться", - написал младший брат Уильяма.

Гарри добавил, что Уильям настаивал на том, чтобы он дал ему сдачи, вспоминая драки, которые случались в детстве. Однако он отказался это сделать, затем Уильям ушел, но вскоре вернулся и извинился, посоветовав Гарри не говорить об инциденте своей супруге.

В январе 2020 года принц Гарри и его жена Меган Маркл приняли решение отказаться от роли старших членов британской королевской семьи. Они потеряли возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. Они переехали в США, приобрели дом в Санта-Барбаре (штат Калифорния). 10 января 2023 года издательство Penguin Random House планирует выпустить мемуары принца Гарри Spare - намек на фразу the heir and the spare ("наследник и еще один про запас").