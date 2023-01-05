МЧС предупредило о риске схода лавин в горах Сочи

В ведомстве призвали не выходить в горы в снегопад и непогоду, а, находясь в горах, следить за изменением погоды, избегать места возможного схода лавин

СОЧИ, 5 января. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю предупреждает о риске схода лавин 6 и 7 января в горах в Сочи выше 1,5 тыс. м над уровнем моря.

"По данным ФГБУ "Специализированный центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей" на период с 12:00 мск 6 января до 7 января в горах города Сочи выше 1,5 тыс. метров над уровнем моря лавиноопасно", - говорится в сообщении на сайте главка.

В ведомстве призвали не выходить в горы в снегопад и непогоду, а, находясь в горах, следить за изменением погоды, избегать места возможного схода лавин, которые чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев. Отмечается, что при крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде.

Также в региональном главке МЧС России предупредили о возможном повышении уровня воды в реках. "На малых реках и водотоках юго-западных притоков реки Кубань (Северский, Абинский районы, муниципальное образование город Горячий Ключ) и Черноморского побережья (муниципальное образование город Геленджик, Туапсинский район) ожидаются подъемы уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 6-7 января на большей части Краснодарского края ожидается сильный дождь, переходящий в мокрый снег или ливни с грозами. Скорость ветра усилится до 20-23 м/с.