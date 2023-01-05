Более 10 тыс. человек обеспечат безопасность на рождественских мероприятиях в Москве

В их числе более 6,1 тыс. полицейских и около 1,8 тыс. представителей Росгвардии

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Москва готовится обеспечить охрану общественного порядка в период празднования Рождества Христова, на контроль возьмут обеспечение правопорядка более чем на 510 религиозных объектах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"В ходе подготовки и проведения религиозных мероприятий будет реализован комплекс необходимых организационно-практических мер по обеспечению общественного порядка и безопасности. Для охраны правопорядка в местах проведения праздничных рождественских мероприятий будет нести службу наряд общей численностью около 10,1 тыс. человек. В их числе более 6,1 тыс. полицейских, около 1,8 тыс. представителей Росгвардии, также им будут помогать 2,2 тыс. дружинников Московского городского штаба народной дружины", - сообщили в департаменте.