На Эльбрусе закрыли третью очередь канатной дороги

Дорога закрыта из-за сильного ветра

НАЛЬЧИК, 5 января. /ТАСС/. Третья очередь канатной дороги на Эльбрусе, поднимающаяся до отметки почти 4 тыс. м над уровнем моря, закрыта из-за сильного ветра. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации курорта.

"По погодным условиям (порыв ветра более 20 м/с) канатная дорога "Мир" - "Гарабаши" временно закрыта", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии со ссылкой на Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили о лавинной опасности в горах республики. "С 18:00 5 января до 18:00 6 января 2023 года в горах Кабардино-Балкарской Республики выше 2 500 м лавиноопасно", - передали спасатели.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В 2015 году на курорте была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе (3 847 м). Эльбрус - самая высокая вершина Европы (5 642 м), популярен как круглогодичный курорт.