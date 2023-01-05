В Ватикане началась церемония похорон почетного Папы Римского Бенедикта XVI

Он умер 31 декабря на 96-м году жизни

ВАТИКАН, 5 января. /ТАСС/. Церемония похорон почетного Папы Римского Бенедикта XVI, умершего 31 декабря на 96-м году жизни, началась в четверг в Ватикане. Как предполагается, ее посетят до 100 тыс. верующих, передает с места событий корреспондент ТАСС.

Поминальную мессу на площади Святого Петра возглавляет глава Римско-католической церкви Папа Римский Франциск.

Перед собором Святого Петра разместились почетные гости, включая официальные делегации - из Италии и родной для папы Йозефа Ратцингера Германии. Их возглавляют главы обоих государств - Серджо Маттарелла и Франк-Вальтер Штайнмайер.

РПЦ на похоронах Бенедикта XVI представляет председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний.

Некоторые из верующих на площади Святого Петра принесли флаги Германии.

С полуночи и до 14:00 (16:00 мск) территория вокруг собора Святого Петра объявлена "красной зоной", доступ в которую контролирует полиция. На территории запрещена продажа напитков. Безопасность обеспечивают не менее 1 тыс. сотрудников правоохранительных органов, включая сотни полицейских в гражданской одежде, а также снайперов на крышах зданий рядом с собором Святого Петра. Задействованы также 500 добровольцев. Над Ватиканом действует режим бесполетной зоны.

Под особый контроль территория Ватикана была взята уже на протяжении последних дней, когда проходили сначала официальные религиозные мероприятия с участием Папы Римского, а также прощание с Бенедиктом XVI. За три дня поклониться ему в собор Святого Петра пришли около 200 тыс. человек.

Бенедикт XVI умер 31 декабря в возрасте 95 лет. Как проинформировали источники, состояние его здоровья сильно и неожиданно ухудшилось 25 декабря. Германский кардинал и видный теолог Ратцингер взошел на папский престол в 2005 году после смерти Иоанна Павла II, взяв имя Бенедикт XVI. В 2013 году он стал первым за 600 лет понтификом, сложившим полномочия. Бенедикт XVI, которому в тот момент было 85 лет, объяснил свое решение нехваткой сил для управления Римско-католической церковью.