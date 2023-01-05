Путин заявил, что создаваемая в России система пособий призвана поддержать все семьи

Глав Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поблагодарил президента за доплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет, отметив, что это "очень серьезное подспорье для семей"

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым обсудил в числе прочего меры социальной поддержки населения.

Темрезов на встрече поблагодарил Путина за доплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет, отметив, что это "очень серьезное подспорье для семей".

"Я думаю, что цепочка, которую мы достраиваем, от беременности женщины до 17-летия [ребенка], она должна поддержать все семьи", - отметил президент.

Кроме того, Путин попросил обратить особое внимание на объекты социальной инфраструктуры, поскольку многие из них "требуют реконструкции, внимательного отношения к ним". "И конечно, новое строительство нужно обязательно", - добавил он.

Также президент попросил Темрезова рассказать о том, за счет чего в регионе растут инвестиции и отметил, что в Карачаево-Черкесии "подрастает промышленное производство".