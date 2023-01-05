5 января, 09:43

В Петербурге в конце 2022 года на 30,6% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

В структуре циркулирующих респираторных вирусов доминируют аденовирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 января. /ТАСС/. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге на последней неделе 2022 года снизилась на 30,6% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщили журналистам в городском управлении Роспотребнадзора.

"В Санкт-Петербурге на 52-й неделе [2022 года] в сравнении с предыдущей отмечено снижение показателя заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению на 30,6%, при этом сохраняется превышение недельного эпидемического порога на 35,8%", - говорится в сообщении.

В структуре циркулирующих респираторных вирусов доминируют аденовирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы. Среди возбудителей респираторных инфекций встречается свиной грипп А.

В ведомстве отметили, что охват иммунизацией населения города составляет 61%. 

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РоссияСанкт-Петербург
© Информационное агентство ТАСС
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