Дети участников СВО из 85 регионов приехали в Москву на Елку министра обороны РФ

Новогоднее представление состоится 6 января в Театре Российской армии

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Дети и члены семей военнослужащих - участников специальной военной операции из 85 регионов страны станут гостями традиционной новогодней Елки министра обороны РФ. Об этом журналистамсообщили в Минобороны России.

Новогоднее представление состоится 6 января в Театре Российской армии. "Свыше 1 000 детей и членов семей российских военнослужащих, участвующих в спецоперации, из 85 регионов страны приглашены в столицу для участия в экскурсионной программе, центральным мероприятием которой станет традиционная новогодняя Елка министра обороны РФ", - отметили в военном ведомстве.

Организаторами программы являются Минобороны РФ совместно с всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением "Юнармия". Экскурсионная программа проходит с 3 по 7 января.

В рамках посещения столицы дети военнослужащих - участников специальной военной операции совершили обзорную экскурсию по Москве, посетили центр океанографии и морской биологии "Москвариум" и Музей космонавтики. Кроме того, для юных гостей организована познавательная экскурсионная программа в Музейно-храмовом комплексе ВС РФ Минобороны России и в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот". Участники делегации осмотрели внутреннее убранство Главного храма ВС РФ, посетили музейный комплекс "Дорога памяти", комплекс "Партизанская деревня", экспозицию "Сирийский перелом", студию военных художников имени М. Б. Грекова и Танковый музей.

"Министерство обороны совместно с "Юнармией" прилагают все усилия, чтобы оказать поддержку членам семей военнослужащих РФ - участников СВО. Находясь вместе, общаясь, изучая историю нашей страны, путешествуя и познавая новые места, дети военнослужащих получают ту самую заботу, внимание, наставническую поддержку и просто общение, которых им сейчас не хватает", - отметили в военном ведомстве.