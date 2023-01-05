Кремль сообщит, где Путин встретит Рождество

В 2022 году президент посетил богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа - в домовой церкви своей подмосковной резиденции Ново-Огарево

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Кремль пока не раскрывает, где президент РФ Владимир Путин посетит рождественскую службу. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос ТАСС, посетит ли Путин службу в одном из регионов РФ или придет в церковь в Ново-Огарево.

"Ни то, ни другое. Сообщим", - сказал представитель Кремля в четверг.

В прошлом году президент посетил богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа - в домовой церкви своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

До этого Путин в Рождество отправлялся в храмы за пределами Москвы. Например, в 2021 году он был на богослужении в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом, а в 2020 и 2019 годах - в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, где его крестили в младенчестве. Президент в Рождество также посещал храмы и монастыри в Воронежской, Тверской, Костромской областях, Краснодарском крае, Карелии, Якутии. В столице глава государства отмечал Рождество в 2001 году - в храме Христа Спасителя, и в 2000 году, когда, будучи еще исполняющим обязанности президента РФ, побывал на праздничной службе в храме Троицы Животворящей на Воробьевых горах.