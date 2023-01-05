Минэнерго Подмосковья поручило принять меры по недопущению отключения отопления в морозы

На всех предприятиях топливно-энергетического комплекса региона ввели режим повышенной готовности

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Министр энергетики Московской области Александр Самарин провел оперативное совещание с заместителями глав муниципалитетов, ответственных за ЖКХ, и руководителями сетевых и ресурсоснабжающих организаций по вопросам готовности к прохождению периода низких температур. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного Минэнерго.

"Необходимо принять дополнительные меры по недопущению отключения отопления, горячего водоснабжения, электро- и газоснабжения в морозы. В случае возникновения технологического отказа на электросетях, питающих котельные, необходимо в первую очередь обеспечить объекты резервным электроснабжением", - приводятся слова министра в релизе.

Самарин также поручил исключить все профилактические работы в условиях низких температур во избежание заморозки системы, а администрациям городских округов - взять этот вопрос на контроль. Кроме этого, на всех предприятиях топливно-энергетического комплекса Московской области введен режим повышенной готовности.

Как сообщает пресс-служба подмосковного Минэнерго, для обеспечения надежного газоснабжения жителей региона в период сильных морозов 72 аварийные бригады Мособлгаза находятся на круглосуточном дежурстве, МОС АВС подготовлено оборудование для обеспечения населения теплом от автономных источников теплоснабжения, руководством электросетевых организаций "Мособлэнерго" и "Россети Московский регион" обеспечено круглосуточное дежурство. Для предотвращения и оперативного устранения аварийных ситуаций на электросетях готовы 812 бригад, 2 657 единиц спецтехники, 202 передвижные дизельные электростанции, говорится в сообщении.

В Московской области ожидается резкое понижение температуры воздуха до минус 30 градусов, что на 10-17 градусов ниже климатической нормы.