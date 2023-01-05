В Крыму считают, что Украина не будет прекращать боевые действия на Рождество

Член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков отметил, что в руководстве Украины не могут определиться, православное ли это государство и стоит ли придерживаться христианских канонов

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 января. /ТАСС/. Украина продолжит боевые действия против российских сил в зоне специальной военной операции на рождественские праздники. Таким мнением в четверг поделился с ТАСС член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков, представляющий Крым.

В четверг в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина министр обороны Сергей Шойгу отдал в войска указания о введении режима прекращения огня на линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 6 января на 36 часов. Путин также призвал украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность православным гражданам посетить службы в Рождественский сочельник и Рождество.

"Если бы в руководстве Украины были по-настоящему православные люди, то они бы тоже приняли решение о прекращении огня вне зависимости от того, кто обратится с таким предложением. У меня складывается впечатление, что Украина вряд ли примет это решение (о временном прекращении огня - прим. ТАСС)", - сказал Цеков.

Он добавил, что в руководстве Украины не могут определиться, православное ли это государство и стоит ли придерживаться христианских канонов. Об этом свидетельствуют, в частности, предложения о переносе празднования Рождества на 25 декабря.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, обратившись к вовлеченным в конфликт сторонам, призвал прекратить огонь и установить рождественское перемирие на Украине, а также в Донбассе и других новых регионах РФ, на территории которых ведутся боевые действия. Как сообщили в пресс-службе Кремля, ситуация вокруг Украины в четверг также была затронута в ходе телефонного разговора лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.

В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк негативно отреагировал на предложение Путина о временном прекращении огня на линии боевого соприкосновения на Украине, заявив, что "Россия должна покинуть оккупированные территории - только тогда у нее начнется "временное перемирие".